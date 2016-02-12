YPG, Miniğ Hava Üssü'nü ele geçirdi, Azez'e doğru ilerliyor

Suriye’deki savaşın kaderini belirleyecek olan Halep cephesinde YPG’nin, stratejik Miniğ Hava Üssü’nü ele geçirdikten sonra Türkiye sınırında bulunan, muhaliflerin can damarı Azez kasabasına operasyon başlattığı belirtiliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Suriye’de ‘tüm savaşların anası’ olarak nitelendirilen Halep cephesinde ordu güçlerinin 3 Şubat’ta Nubbul ve Zehra köylerine ulaşarak Türkiye’ye uzanan Azez koridorunu kesmesinin ardından silahlı muhalif gruplar açısından tablo giderek olumsuzlaşıyor.



Hava üssü ele geçirildi

PYD’nin silahlı kanadı YPG ve Arap ortaklarından oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise dün muhaliflerin kontrolündeki Miniğ hava üssünü ele geçirdi. YPG, 13 saat süren şiddetli çatışmalar sonucunda Ahrar’uş Şam ve Nusra Cephesi’nin kontrolündeki stratejik öneme sahip üste hâkimiyeti tamamen sağladı. Akşam saatlerinde muhalif kaynaklar, SDG’nin Türkiye sınırındaki Azez kasabasına batı yönünden, Afrin kenti üzerinden operasyon başlattığını bildirdi. Miniğ Hava Üssü’nün 6 kilometre kuzeyindeki Azez kasabası Kilis’e açılan Bab es-Selam kapısına ev sahipliği yapıyor. Bu kapı 2012 yılının Temmuz ayında Nusra Cephesi ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altın alınmış, hemen ardından muhalifler Halep operasyonunu başlatarak kent merkezinin doğu kısmını ele geçirmişti. Ancak operasyon iddialarıyla ilgili YPG’den resmi bir açıklama yapılmadı.

Hava üssünün ele geçirilmesiyle birlikte muhaliflerin Halep kırsalındaki kalesi Tel Rıfat’ın Türkiye ile olan bağlantısı büyük oranda kesilecek.

Son üç kent



2013 yılında yaklaşık 1 yıl süren kuşatma ve çatışmaların ardından Nusra Cephesi’nin eline geçen üs, Türkiye sınırında Kilis’in hemen karşısında bulunan Azez, PYD’nin kontrolündeki Afrin kantonu ve Halep üçgeninin ortasında yer alıyor. Halep’ten Türkiye’ye uzanan Azez koridorunun da üzerinde bulunuyor. Azez, Tel Rıfat ve Mare kentleri, Halep’in kuzeyinde muhaliflerin elinde kalan ve Türkiye ile bağlantı sağlayabildikleri son bölgeler. Suriye ordusunun Tel Rıfat’a 3 kilometreye kadar ilerlediği belirtiliyor.





ABD de Halep'i bombaladı



Rusya Savunma Bakanlığı, ABD uçaklarının Türkiye topraklarından Suriye hava sahasına girerek, Halep’teki hedefleri bombaladığını öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün Rus hava kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlar hakkında bilgi verirken “ABD’li meslektaşlarımıza Rusya’nın hava saldırılarıyla ilgili tüm bilgileri kendilerine verebileceğimizi söyledik ve bu dediğimizi yaptık. ABD’nin 2 adet A-10 bombardıman uçağı, dün (önceki gün) Moskova saati ile 13.55’te Türkiye topraklarından Suriye hava sahasına girdi ve Halep’teki hedefleri bombaladı. Ancak Pentagon sözcüsü Albay Steve Warren bu sortileri kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti” dedi. Sözcü, ABD’nin vurduğu hedefler arasında iki hastanenin de olabileceğini, bunu dikkatle incelediklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Rusya’nın iddialarını yalanladı.