YPG Menbic'teki güçlerini Fırat Nehri'nin doğusuna çekiyor

YPG (Halk Savunma Birlikleri), yazılı bir açıklama yayımlayarak, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Membic kasabasındaki güçlerini, Rakka operasyonuna katılmaları için Fırat Nehri'in doğusuna çekeceğini belirtti.

Açıklamada YPG güçlerinin IŞİD'den (Irak Şam İslam Devleti) geri alınan Menbic'teki görevlerini tamamladığı aktarıldı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da gelişmeyi 'dönüm noktası' olarak tanımladı.

McGurk, resmi Twitter hesabından yapığı açıklamada, "Dönüm noktası: IŞİD sonrası güvenliği korumak için yerel birimlerin eğitiminin tamamlanmasının ardından tüm YPG birimleri Menbic'ten ayrılacak ve Fırat'ın doğusuna dönecek" dedi.

Türkiye daha önce YPG'ye birçok kez, Fırat Nehri'nin doğusuna çekilme çağrısı yapmıştı.

Ankara ayrıca, YPG'nin Rakka operasyonuna katılmaması gerektiğini, katılması durumunda Türk güçlerinin operasyonda yer almayacağını belirtmişti.