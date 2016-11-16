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YPG: Menbic’deki güçlerimiz Fırat Nehri’nin doğusuna çekilecek

Türkiye, YPG unsurlarının Fırat’ın doğusuna geçmesini talep ediyordu

16 Kasım 2016 19:31

PYD’nin silahlı kanadı YPG, Menbic’deki güçlerini Fırat Nehri’nin doğusuna çekeceklerini yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada bu grupların Rakka operasyonuna katılacakları ifade edildi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

YPG’nin hamlesini ‘dönüm noktası’ olarak nitelendiren McGurk, YPG’lilerin Menbic’deki yerel birimleri eğittikten sonra çekileceğini ifade etti.

YPG’nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri’nin ABD’nin hava operasyonları desteğiyle Menbic’i almasının ardından Ankara, YPG unsurlarının Fırat’ın doğusuna geçmesini talep ediyor. 25 Ekim’de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PYD'nin Menbic'den çıkmaması halinde Türkiye'nin PYD unsurlarını "kendi imkânlarıyla çıkaracağını" söylemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri tarafından da El Bâb'ın ardından Menbic ve Rakka'ya yönelineceğine dâir açıklamalar yapılmıştı.

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