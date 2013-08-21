YPG, Kürt bölgesindeki Esad'ın son askerleri ile çatışmaya girmiyor

Esad 'a bağlı askerler, kenti denetimlerine alan 'Kürt Asayiş Güçleri' ile karşı karşıya gelmemek için dışarı çıkmıyor. YPG'liler de herhangi bir etkileri kalmayan Esad askerlerinin bulunduğu bölgeye gitmiyor.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan Yavuz'un haberine göre, Halep'te Kürtler yoğun olarak yaşadıkları Eşrefiye ile Şeyhmaksut mahallelerinde PYD'ye yakın El Ekrad Cephesi etrafında örgütlenip mahallelerini savunurken, Türkiye sınır şeridinde ise tam bir hakimiyet sağladı.

Türkiye sınır şeridindeki Kürtler, ilçe, kasaba ve köylerde 'Mala Gel-Halk Evleri' birimleri altında 1 yıldan bu yana sürdürdükleri örgütlenmelerini tamamladıktan sonra bu yılın başından itibaren Beşar Esad'a bağlı asker, polis ve kamu görevlilerinden bölgeyi terk etmelerini istedi. Esad güçleri bulundukları alanları terk ederken, bazı yerlerde ise küçük çaplı çatışmalar çıktı. Suriye 'nin önemli petrol yatakları bulunan Rimelan Beldesi ile Derika Hamko, Çilaxa, Tirpesiye, Kamışlı, Resulayn, Kobani, Afrin ilçe ve kasabalarında Kürtler, buradaki Beşar Esad'a bağlı güçleri de çıkardı. Beşar Esad'a bağlı askerler ise, bulundukları istihbarat merkezleri ve kamu binalarını içindeki eşyalarla birlikte terk etmek zorunda kaldı.

16 Kürt partisinin bir araya gelerek oluşturduğu Kürt Yüksek Konseyi çatısı altında oluşturulan birimler ilçe ve kasabalarda görev yaparken, silahlı kanat YPG ilçe, kasaba ve köylerin çevresinde mevzilenerek olası saldırılara karşı önlem aldı. YPG özellikle Rimelan petrol yatakları ile sınır kapılarını ele geçirmeye çalışan El Nusra örgütü ile halen çatışıyor.

Suriye'nin son askerleri

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin hemen karşısındaki Kamışlı Sınır Kapısı ile ilçe dışındaki havaalanında üslenen Beşar Esad'a bağlı askerlerin, bulundukları bölgenin çevresini kum torbalarından oluşturdukları bariyerlerle kapattıkları görüldü. Eskimiş, yırtılmış Suriye bayraklarının halen durduğu, Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykeli ve fotoğraflarının bulunduğu kamu binalarının hemen ötesinde ise bu kez Kürt asayiş güçlerinin kontrol noktalarının olduğu görüldü. Kamışlı'daki Kürt asayiş görevlileri, Beşar Esad'ın Kamışlı'da çok az sayıda askerinin kaldığını, askerlerin dışarı çıkmasına izin vermediklerini belirtti. Esad'ın havaalanı ve Kamışlı sınır kapısında yaklaşık 2 bin askerinin bulunduğunu, havaalanında ayrıca zırhlılar ve helikopterlerin de yer aldığı belirtildi.

Bölgedeki YPG yetkilileri, Esad'a bağlı son askerleri ilçe merkezinden çıkarabileceklerini ancak El Nusra örgütü ile bir çok yerde çatışma halinde oldukları için bu aşamada onlara yönelmediklerini bildirdi.

Kamışlı'daki Kürt Yüksek Konseyi'ne bağlı Kürt Asayiş Güçleri yetkilileri ise, kentte çoğunluğu Kürt olmasına rağmen, Arap, Türkmen, Süryani, Ermeni her kesimden ve görüşten insanların da bulunduğunu, adli vakaların önüne geçmeye çalıştıklarını, bulundukları yerden çıkamayan Esad askerleri ile bu aşamada çatışmayı uygun bulmadıklarını söyledi.