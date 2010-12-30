-YOZLAŞTIRAN DİZİLERE SON VERİLMELİDİR ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, ''gençleri çağdaşlaşma adı altında ahlaken yozlaştıran ve manevi değerleri yok eden televizyon dizilerine son verilmesini'' istedi. Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, maddi ve manevi hayatın televizyon kanalları aracılığıyla yıpratıldığını öne sürdü. Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) en fazla şikayet edilen programların başında Türk dizilerinin geldiğini ifade eden Bayraktar, şikayetleri değerlendiren RTÜK'ün gerekli cezai yaptırımları uygulasa da kalıcı çözümün medya yöneticilerinin atacağı adıma bağlı olduğunu belirtti. Bayraktar, şunları kaydetti: ''Zaten yeteri seviyede din eğitimi alamayan nesil, bu dizilerle iyice yıpratılıyor. Diziler maneviyattan uzak hayatları dayattıkça da çocukların ruh dünyaları bozuluyor. Büyük bir tahribatla karşı karşıya kalan gençlik uçurumun kenarına itiliyor. Gençlerimizi çağdaşlaşma adı altında ahlaken yozlaştıran ve manevi değerleri yok eden dizilere artık bir son verilmelidir. Toplumu ayakta tutan değerlerimizin reyting uğruna yıkılması, ülkeye yapılan en büyük kötülüklerdendir.'' Ramazan ayı dışında bazı televizyon kanallarının dini içerikli programlara yer vermemesini de eleştiren Bayraktar, ''televizyonlarda İslam kardeşliği şuuru çerçevesinde konular işlenmesini, fikri planda gençleri besleyip doğrulara özendirmenin temel kural olmasını'' istedi.