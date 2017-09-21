Yozgat’ta uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından Yerköy İlçesi\'nde yapılan operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı, 8\'i tutuklandı.

İhbarı değerlendiren Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik yapılan önleyici çalışmalar kapsamında, Yerköy İlçesi\'nde yaptıkları takip sonucu 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 170 gram ve 20 paket halinde satışa hazır bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.A., D.K., Y.A., S.K., C.K., E.İ., H.E.,Ö.K. isimli 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI