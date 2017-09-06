Yozgat’ta işhanı yandı, 67 konut tahliye edildi (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yozgat\'ta 4 katında 380 işyeri, üstündeki 10 katta ise 67 konutun bulunduğu binada çıkan çıkan yangın, sabah saatlerinde söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. İşyerlerinin bulunduğu binanın girişleri polis tarafından kapatılarak, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangından hasar görmeyen bölümlerdeki esnaf da güvenlik ve soruşturma nedeniyle iş yerlerini açamadılar.

Tahliye edilen konutlardaki ailelere, yangının söndürülmesinin ardından sabah saat 07.00\'den itibaren, alevlerden etkilenmeyen evlerine girişlerine izin verildi.



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