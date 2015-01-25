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Yaşam

Yozgat'ta hareket halindeki yolcu otobüsü küle döndü

Yozgat'ta seyir halindeki bir yolcu odobüsü yanarken, içinde bulunan 28 yolcu son anda kurtuldu

25 Ocak 2015 16:59

Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangındaotobüs kullanılamaz hale geldi. Ordu'nun Ünye İlçesi'nden Nevşehir'in Kozaklı İlçesi'ne giden Hüseyin Özçelik yönetimindeki 34 YL 0760 plakalı yolcu otobüsü, saat 04.00 sıralarında Yozgat E-88 Karayolu Muslubelen Yokuşu'nu çıkarken motor bölümü alev aldı, Kısa sürede otobüsü saran yangında, içinde bulunan 28 kişi son anda kurtuldu. Ölen ve yaralanan olmayan otobüs yangınını, ihbar üzerine sevk edilen Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.

Yangın ardından otobüs kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü Hüseyin Özçelik itfaiyenin 5 kilometrelik uzaklıktan 1 saatte gelebildiğini öne etti. Özçelik, "İtfaiye erken gelmiş olsaydı, otobüste hasar daha az olurdu" dedi.

Otobüsün yandığını gören bir vatandaş ise itfaiyeye ve ambulansı aradığını belirtirken, "Yangın çok büyüktü, güçlükle söndürüldü" dedi.

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