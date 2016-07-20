Yozgat'ta Fethullah Gülen'in yazdığı kitaplar atılmış olarak bulundu

Yozgat'ta Fethullah Gülen'e ait kitaplar bir çeşme başında bulundu. Karabük'te Gülen'in kitapları ormana atıldı. Muğla'da ise bazı evraklarla beraber yakıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Aşağıcumafakılı Köyü yol güzergahında bir çeşme başında Fetullah Gülen'e ait kitapların bırakıldığını tespit etti. Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşme başında şüpheli koliler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarmalar, olay yerine giderek yaptığı incelemede, koliler içerisinde, Türkiye'nin ABD'den 'paralel yapılanma'nın lideri olduğunu iddia ederek iadesini talep ettiği Fethullah Gülen'e ait 560 kitap buldu.

Muhasebe ve personele ait evraklar yakıldı

CNN Türk'te yer alan habere göre, Muğla’da cemaate ait bir kolejin bacalarından ve bahçesinden çıkan dumanlar sonrası Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı’na yapılan ihbar sonrası bazı evrakların yakıldığı ortaya çıktı. Yakılan evraklar arasında muhasebe ve personele ait evraklar ile Fethullah Gülen’e ait kitaplar ele geçirildi.

Evrakları yakarken jandarma tarafından suçüstü yapılan H.Z., S.C., S.O. ve Ü.G. isimli dört kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden ikisinin öğretmen, ikisini de şirket personeli olduğu öğrenildi. Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin sorgularının ardından adli makamlara çıkarılmasının beklendiği ifade edildi.

Toplanan kitaplar Emniyet'e götürüldü

Karabük'te, bir vatandaşın haber vermesi üzerine polis ekipleri kitapların bulunduğu alanda inceleme yaptı. Fethullah Gülen'e ait kitapların yanı sıra Risale'i Nur külliyatından bazı kitapların da olduğu görüldü. Darbe girişiminin ardından atıldığı değerlendirilen kitaplar toplanıp 4 poşete konularak Emniyet'e götürüldü.