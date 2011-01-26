-YOZGAT'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA YOZGAT (A.A) - 26.01.2011 - Yozgat'ta,kötü hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Yozgat'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece de devam eden kar yağışı nedeniyle sabah toplanan komisyon, okulların bir gün süreyle tatil edilmesini kararlaştırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Yozgat merkez, bağlı köylerdeki tüm İlköğretim, Ortaöğretim, Halk Eğitim ve Akşam Sanat Merkezlerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.