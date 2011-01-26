T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YOZGAT'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA YOZGAT (A.A)

26 Ocak 2011 10:48

-YOZGAT'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA  YOZGAT (A.A) - 26.01.2011 - Yozgat'ta,kötü hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Yozgat'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece de devam eden kar yağışı nedeniyle sabah toplanan komisyon, okulların bir gün süreyle tatil edilmesini kararlaştırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Yozgat merkez, bağlı köylerdeki tüm İlköğretim, Ortaöğretim, Halk Eğitim ve Akşam Sanat Merkezlerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24