Yozgat'ta başkandan 'çamurlu su' özrü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT kent merkezinde, barajın alt seviyesinden su alınırken, çamurlu suyun şebeke suyuna karışması nedeniyle Belediye Başkanı Kazım Arslan düzenlediği basın toplantısında Yozgat halkından özür dileyerek sorunun çözüldüğünü söyledi.

Yozgat şehir merkezinin su ihtiyacının karşılandığı Cemil Çiçek Barajı’nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesine bağlı olarak dip suyunun şebekeye verilmesiyle birlikte dinlendirme havuzları ve şebeke çamurla doldu. Belediye ekipleri yaklaşık 10 gündür sorunu çözmek için çalıştı. Şebekenin temizlenmesi için su kesintileri yapıldı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, düzenlediği basın toplantısında, yaşanan sıkıntı nedeniyle vatandaşlardan özür diledi. Arslan, şunları söyledi:

Çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz ve barajlarımız neredeyse bitme noktasında. Musabeyli Barajı\'nda su seviyesi epeyce aşağıya düştüğü için barajın alt kısmından su alıyoruz. O noktada da orada çalışan idareci arkadaşlarımızın biraz da olayın ciddiyetine vakıf olmaması hasebiyle yahut da gerekli hassasiyeti göstermemesi sebebiyle barajın alt seviyeden su alırken, çamurlu su şebeke suyuna karıştı. Bu çamuru gidermek için de yine dikkatsizlik sonucu çökertme de kullanılan demir iyonu biraz fazla kullanıldığı için sularımız da sarı renk oluştu. Çamur çöktürüldü ama bu seferde sulardaki sarı renk sıkıntı oldu. Bu konunun insan sağlığı yönünden zararı yok. Kısa sürede bu bulanıklığı ve sarılığı gidermek mümkün olmadığı için de son 4 gündür bütün depoları ve tesisatları boşaltmak için şehre su vermeyi kestik. Hatları, depoları tamamen boşalttık ve yıkadık. Geldiğimiz noktada bu kirlilik tamamen giderildi.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şebeke suyunda yaşanan problemle ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığına dikkat çeken Kazım Arslan, “Bu sıkıntının yaşanmasında, ortaya çıkmasında ihmali olan arkadaşlar hakkında gerekli idari soruşturmalar yapılacak. Bu noktada Su İşleri Müdürlüğü\'ne Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz arkadaşımızı atadık. Bu görevi bundan sonra kendisi yürütecek. Bundan sonra daha ciddi çalışmalar yapılacak” diye konuştu.



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