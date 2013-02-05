Yozgat'ın sırrı ortaya çıktı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta taşınmaz satın alan "yabancı statüsündeki" kişilerin, yurtdışında yaşayan ve çifte vatandaşlık hakkını elde etmiş Yozgatlılar olduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, yabancılara mülk satışı konusunda Yozgat'ın lider kent olduğuna yönelik haberleri yorumladı.

Bozdağ, Yozgat'ta mülk edinmiş yabancı statüsündeki kişileri, "çifte vatandaş olan ve tapu kayıtlarında yabancı olarak görülen kişiler. Ahmet, Ali gibi bizim insanlarımız" sözleriyle tanımladı.

Bozdağ, "Yozgatlı hemşerilerimizin yurtdışında olmalarına rağmen memleketlerine sahip çıkmaları, yatırım yapmaları bizim için gurur kaynağıdır" dedi.