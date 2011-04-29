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Politika

YOZGAT, ZONGULDAK KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 13:33

-YOZGAT, ZONGULDAK KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Kesin aday listelerine göre, Yozgat'ın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Bekir Bozdağ      2- Ertuğrul Soysal      3- Yusuf Başer      4- Abdulkadir Akgül           DEMOKRAT PARTİ           1- Yavuz Erbaş      2- Kıyası Başgül      3- Recep Erdoğan      4- Hacı İbrahım Demir           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Ali Ayık      2- Ali Keven      3- Burhan Sarıarslan      4- Ergün Ersoy           EMEK PARTİSİ           1- Tunç Şenel      2- Vural Nasuhbeyoglu      3- Dersim Demir      4- Güleser Kulaksız           MİLLET PARTİSİ           1- İbrahım Küçükoğuz      2- Cafer Tayyar Doğan      3- Nihat Çetin      4- Veysel Cavlak           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Ömer Tansel      2- Erdal Özbey      3- Ali Yoldaser      4- Durmuş Köse           SAADET PARTİSİ           1- Ramazan Yıldız      2- Zülgarı Atpınar      3- Mehmet Demirel      4- Hüsnü Zeki           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Kazım Arslan      2- Hasan Özdemir      3- Cihangir Caner      4- Çavuş Başer           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Mehmet Ekici      2- Sadır Durmaz      3- Mehmet Ali Çakır      4- Nevzat Kemal Adıbelli           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Murat Asıl      2- Rafet Öncül      3- Ali Bayar      4- Mesut Bağcı           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Bektaş Gelbal      2- Fatıma Erol      3- Neslihan Şen      4- Murat Özkan           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Sezer Erdoğan      2- Eyüp Ateş      3- Okan Erdoğan      4- Fethi Yılmaz           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Selahattin Şenliler      2- Tuçe Tuğba Aydoğmuş      3- Mustafa Çıtak      4- Ethem Yücel           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Nuriye Koçak      2- Bülent Erol      3- Eyuphan Erol      4- Mustafa Karaçınar -ZONGULDAK- Kesin aday listelerine göre, Zonguldak'ın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Köksal Toptan      2- Ercan Candan      3- Özcan Ulupınar      4- Hüseyin Yılmaz      5- Polat Türkmen           DEMOKRAT PARTİ           1- Hakan Karagüzel      2- Recep Üstün      3- Mustafa Adil Özkan      4- Yunus Emre Beşinci      5- Muammer Salman           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Mehmet Haberal      2- Ali İhsan Köktürk      3- Neriman Posbıyık      4- Erol Sarıal      5- Ünal Demirtaş           EMEK PARTİSİ           1- Hayri Kuş      2- Seyfullah Yılmaz      3- Gülcan Erdem      4- Serpil Türkoğlu      5- Satı Oğuz           MİLLET PARTİSİ           1- Ahmet Gümüşefe      2- Hasan Bıldırcın      3- Rifat Aslıipek      4- Huriye Erdem      5- Hatice Erciş           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Yusuf Çolak      2- Umut Salta      3- Yasemin Gökdemir      4- Eyüp Taşpınar      5- Aysun Aktaç           SAADET PARTİSİ           1- Şahin Kalça      2- Uğur Özmekik      3- Burak Erol      4- Salih Dönmez      5- Hanife Aydın           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Ahmet Gül      2- Emrullah Erdoğan      3- Hüsamettin Emanet      4- Hülya Demiröz      5- Serkan Doğan           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- İlhami Yılmaz      2- Oğuz Turhan      3- Semih Çolak      4- Ahmet Tunç Yavuztürk      5- İsmet Karcı           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Hülya Öztürk      2- Hülya Altun      3- Ali Galip Zaman      4- Ceylan Özdemir      5- Nurten Gün           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Bilgütay Hakkı Durna      2- Sami Baykut      3- Hulusi Sevimli      4- Cafer Tayyar Aksu      5- Övünç Ballı           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Hülya Yılmaz      2- Orhan Okumuşoğlu      3- Cevat Yılmaz      4- Hakan Elbir      5- Erdem Avcı           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Ahmet Pulat      2- Nizamettin Halıcıoğlu      3- Sefer Eren      4- Gamze Özmen      5- Serkan Günaydın           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Nurhan Başoğlu      2- Kenan Yıldırım      3- Deniz Sinoplu      4- Cafer Ercan      5- Arife Oğuzçınar           BAĞIMSIZ            - Ali Uzun      - Mehmet Akkaya      

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