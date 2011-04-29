-YOZGAT, ZONGULDAK KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Kesin aday listelerine göre, Yozgat'ın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Bekir Bozdağ 2- Ertuğrul Soysal 3- Yusuf Başer 4- Abdulkadir Akgül DEMOKRAT PARTİ 1- Yavuz Erbaş 2- Kıyası Başgül 3- Recep Erdoğan 4- Hacı İbrahım Demir CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Ali Ayık 2- Ali Keven 3- Burhan Sarıarslan 4- Ergün Ersoy EMEK PARTİSİ 1- Tunç Şenel 2- Vural Nasuhbeyoglu 3- Dersim Demir 4- Güleser Kulaksız MİLLET PARTİSİ 1- İbrahım Küçükoğuz 2- Cafer Tayyar Doğan 3- Nihat Çetin 4- Veysel Cavlak LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Ömer Tansel 2- Erdal Özbey 3- Ali Yoldaser 4- Durmuş Köse SAADET PARTİSİ 1- Ramazan Yıldız 2- Zülgarı Atpınar 3- Mehmet Demirel 4- Hüsnü Zeki HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Kazım Arslan 2- Hasan Özdemir 3- Cihangir Caner 4- Çavuş Başer MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Mehmet Ekici 2- Sadır Durmaz 3- Mehmet Ali Çakır 4- Nevzat Kemal Adıbelli DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Murat Asıl 2- Rafet Öncül 3- Ali Bayar 4- Mesut Bağcı TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Bektaş Gelbal 2- Fatıma Erol 3- Neslihan Şen 4- Murat Özkan MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Sezer Erdoğan 2- Eyüp Ateş 3- Okan Erdoğan 4- Fethi Yılmaz BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Selahattin Şenliler 2- Tuçe Tuğba Aydoğmuş 3- Mustafa Çıtak 4- Ethem Yücel DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Nuriye Koçak 2- Bülent Erol 3- Eyuphan Erol 4- Mustafa Karaçınar -ZONGULDAK- Kesin aday listelerine göre, Zonguldak'ın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Köksal Toptan 2- Ercan Candan 3- Özcan Ulupınar 4- Hüseyin Yılmaz 5- Polat Türkmen DEMOKRAT PARTİ 1- Hakan Karagüzel 2- Recep Üstün 3- Mustafa Adil Özkan 4- Yunus Emre Beşinci 5- Muammer Salman CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Mehmet Haberal 2- Ali İhsan Köktürk 3- Neriman Posbıyık 4- Erol Sarıal 5- Ünal Demirtaş EMEK PARTİSİ 1- Hayri Kuş 2- Seyfullah Yılmaz 3- Gülcan Erdem 4- Serpil Türkoğlu 5- Satı Oğuz MİLLET PARTİSİ 1- Ahmet Gümüşefe 2- Hasan Bıldırcın 3- Rifat Aslıipek 4- Huriye Erdem 5- Hatice Erciş LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Yusuf Çolak 2- Umut Salta 3- Yasemin Gökdemir 4- Eyüp Taşpınar 5- Aysun Aktaç SAADET PARTİSİ 1- Şahin Kalça 2- Uğur Özmekik 3- Burak Erol 4- Salih Dönmez 5- Hanife Aydın HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Ahmet Gül 2- Emrullah Erdoğan 3- Hüsamettin Emanet 4- Hülya Demiröz 5- Serkan Doğan MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- İlhami Yılmaz 2- Oğuz Turhan 3- Semih Çolak 4- Ahmet Tunç Yavuztürk 5- İsmet Karcı DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Hülya Öztürk 2- Hülya Altun 3- Ali Galip Zaman 4- Ceylan Özdemir 5- Nurten Gün TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Bilgütay Hakkı Durna 2- Sami Baykut 3- Hulusi Sevimli 4- Cafer Tayyar Aksu 5- Övünç Ballı MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Hülya Yılmaz 2- Orhan Okumuşoğlu 3- Cevat Yılmaz 4- Hakan Elbir 5- Erdem Avcı BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Ahmet Pulat 2- Nizamettin Halıcıoğlu 3- Sefer Eren 4- Gamze Özmen 5- Serkan Günaydın DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Nurhan Başoğlu 2- Kenan Yıldırım 3- Deniz Sinoplu 4- Cafer Ercan 5- Arife Oğuzçınar BAĞIMSIZ - Ali Uzun - Mehmet Akkaya