Youtube'un yüzde 63'ü Türkler'e yasak!

Google'ın 6 ayda bir yayımladığı Şeffaflık Raporu'nun Ocak-Haziran dönemi verileri açıklandı. Rapora göre Youtube videolarının yüzde 63'üne Türkiye'den erişim engellendi.

Türkiye'nin resmi kurumlarından Google'a yapılan içerik kaldırma talebinin sayısı ise 2012'nin ilk altı ayında 2011'in son altı ayına göre yüzde 1013 yükseldi.

Söz konusu dönemde Türkiye içerik kaldırma talebi en çok yükselen ülke oldu. Türkiye'yi talep sayısı 187'den 273'e yükselen ABD izledi. Dünya genelinde içerik kaldırma talepleri 6 ayda yüzde 71 arttı.

HaberTürk'te yer alan habare göre, raporda konuyla ilgili olarak "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 426 YouTube videosu, Blogger blogu, bir Google dokümanı ve bir arama sonucunun Atatürk'ü, devleti veya ulusal kimlik ve değerleri eleştirdiği iddiasıyla kaldırılması için 148 istek aldık. Türk kullanıcılarının YouTube videolarının %63'üne erişimi kısıtladık. Web arama ve Blogger bloglarını kaldırma isteklerini veya tek bir Google dokümanını kaldırmaya yönelik bir isteği uygun bulmayarak içeriği kaldırmadık" ifadeleri yer aldı.

Google analisti Dorothy Chou konuyla ilgili olarak "2009-2011 arasında hükümetlerden gelen taleplerde önemli bir artış yaşanmadı. Ancak bu altı aylık dönemde büyük bir sıçrama oldu" ifadelerini kullandı.