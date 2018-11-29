Youtuber Enes Batur hakkında 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı

Youtuber Enes Batur hakkında amcasıyla çektiği video nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Youtuber Enes Batur, 20 Ekim günü kanalında yayınladığı videoda defalarca küfür ettiği amcasını aşağıladı. Daha sonra gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Batur, özür diledi ve her şeyin mizansen olduğunu belirterek kamera arkası görüntüleri yayınladı.

Ancak çok sayıda kişi, söz konusu videoyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Enes Batur hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından soruşturma başlattı.

Batur'un Antalya'da ikamet etmesi nedeniyle soruşturma, yetkisizlikle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.