Youtube'den canlı U2 konseri

YouTube, İrlandalı müzik grubu U2'nun California'daki Pasadena Rose Bowl stadında pazar günü vereceği konseri canlı olarak yayınlayacak.



U2 konseri, YouTube'un tarihinde canlı yayınlanan en büyük konser olacak. 96 bin biletli seyircinin çıplak gözle izleyeceği konseri milyonlarca kişinin de YouTube'dan ücretsiz olarak online izlemesi bekleniyor.



Grubun menajeri Paul MCGuinness, U2'nun böyle bir organizasyonu çok istediğini belirterek konserin ayrıca filme çekileceğini de duyurdu.



360 Derece turu kapsamında verilecek konser, YouTube'dan sadece 16 ülke canlı olarak seyredebilecek. Avustralya, İsrail, Brezilya, Kanada gibi ülkelerin arasında Türkiye yok.

