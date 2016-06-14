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Kültür-Sanat

Youtube'da, Türkiye'den 1 milyar izlenme sayısını aşan isimler belli oldu

Tarkan 1 milyar izlenmeye sayısına ulaşamadı

14 Haziran 2016 11:36

Video paylaşım sitesi Youtube’da, Türkiye’de 1 milyar izlenme sayısını aşan isimler belli oldu. İbrahim Tatlıses, internet âleminde de imparatorluğunu ilan edip birinci sıraya oturdu. Eylül 2014’ten bu yana Türkiye’deki sanatçıların görsel yayınlarının izlenirlik listesini tutan sitede, 1 milyar rakamını 5 şarkıcının geçtiği ortaya çıktı.

 

Tarkan 7. sırada

 

Şarkıcıların klipleri, film, dizi ve TV programlarının da ölçümlere dahil edildiği platformun zirvesinde 1 milyar 616 milyon 979 bin tıkla İbrahim Tatlıses yer aldı. İmparator’u Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Gülşen ve Demet Akalın takip ederken Tarkan, 711 milyon izlenme sayısıyla 7’nci oldu.

 

İşte milyar barajını geçen isimler

 

1- İbrahim Tatlıses: 1.616.979.368
2- Sezen Aksu:1.471.975.897 
3- Ahmet Kaya: 1.451.952.992
4- Gülşen: 1.018.743.696
5- Demet Akalın: 1.007.598.167

 

 

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