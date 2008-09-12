Youtube'da terör yasağı

Youtube'dan Türkiye duyurusu

Youtube geri dönüyor!

İnternet arama motoru Google'ın video paylaşım sitesi Youtube, terörist eğitim videolarının gösterimini tamamen yasakladı.ABD'nin Connecticut eyaletinin Senatörü Joseph Lieberman'ın başvurusunu değerlendiren Google yetkilileri, terörizm ve teröristlerin reklamını yapan video görüntülerinin Youtube video paylaşım sitesinden kaldırıldığını bildirdi.Google'ın kararını destekleyenler, yasaklamanın El Kaide terör örgütünün İnternet ortamındaki propaganda ve eğitim faaliyetlerini azaltacağına dikkat çekiyor.Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın sözcüsü Richard Koko, terörist eğitim videolarının internet ortamında daha az yer almasının iyi bir haber olduğunu, ancak dünyadaki farklı internet sitelerinde gösterilen bazı cihat videolarının soruşturma ve istihbarat değeri taşıdığını, bu tip videoları yakından takip ettiklerini söyledi.Youtube'da terörist eğitimi videolarının yanı sıra insanları şiddet eylemleri için kışkırtan, nasıl bomba yapılacağını ve keskin nişancılığı öğreten video görüntüleri de yasaklandı.Amerikan Georgetown Üniversitesi'nden terörizmle mücadele konusunda uzman olan Profesör Bruce Hoffman, terörist eğitim videolarında kurbanların boğazının nasıl kesileceği, intihar kemeri ve ev yapımı patlayıcıların nasıl yapılacağı, insanlara sezdirmeden nasıl baskın düzenleneceğinin de aralarında bulunduğu çok sayıda yöntemin öğretildiğini ifade etti.