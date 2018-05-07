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Bilim / Teknoloji

YouTube yüzlerce kanalı hangi gerekçeyle kapattı?

Yapılan bir araştırmada, tespit edilen bu videoların 700 milyondan fazla kez izlendiği belirlendi

07 Mayıs 2018 16:59

YouTube, önce ödev satışı yapan kanalları tespit etti, ardından içerlerinde yer alan yüzlerce video ile birlikte yayından kaldırdı.

Geçen hafta BBC'nin yaptığı araştırma, 250'den fazla kanalın, ihtiyaç sahibi öğrencilerden ödev yapımı karşılığında para aldığını ortaya çıkarmıştı. YouTube, bu haberlerin karşısında sessiz kalmadı ve tespit ettiği videoları sildiği gibi kanalları da kapattı.    

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Araştırmaya göre yüzlerce YouTube kanalı izleyicilerine sınıflarını geçmenin kolay ve ucuz bir yolu olduğunu söylüyor. Bu tür yönlendirmeler içeren videoların 700 milyondan fazla kez izlendiğini tespit eden BBC, YouTube'u harekete geçirdi. 

Son 10 yılda tüm seviyelerdeki öğrenciler için hayalet yazarlık (bir kişi ile anlaşarak onun adına gizlice yazma işi) endüstrisinin ortaya çıktığını dile getiren araştırmacılar, bu noktada ciddi bir ekonominin döndüğünü belirtiyor.

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