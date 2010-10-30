T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YOUTUBE YASAĞI KALKIYOR İSTANBUL (A.A)

30 Ekim 2010 14:34

-YOUTUBE YASAĞI KALKIYOR İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Youtube adlı internet sitesine erişim yasağıyla ilgili olarak, ''Bundan sonraki aşama, yargı kararı yerine getirildiğine göre, mahkemeye müracaat edip tamamen bu filtrelemenin ortadan kaldırılması aşamasıdır'' dedi. Bir şirketin, Youtube'un yasaklanmasına neden olan içerikleri kaldırdığı ve bu yüzden artık yasaklanmaya neden olacak bir durumun olmadığı yönündeki açıklamayla ilgili soru üzerine Yıldırım, bahsedilen konunun bilgileri dahilinde geliştiğini söyledi.  Yıldırım, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve bu nedenle herkesin hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Nihayet bu paylaşım sitesinin yöneticileri de bu yönde hareket etmeye karar verdiler. Hukukun izlenmesinden başka hiçbir yolun geçerli olmadığını gördüler zannediyorum. Bundan sonraki aşama, yargı kararı yerine getirildiğine göre, mahkemeye müracaat edip tamamen bu filtrelemenin ortadan kaldırılması aşamasıdır. Gördüğünüz gibi herkes yasalara uyunca hiçbir sorun çıkmıyor.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24