-YOUTUBE YASAĞI KALKIYOR İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Youtube adlı internet sitesine erişim yasağıyla ilgili olarak, ''Bundan sonraki aşama, yargı kararı yerine getirildiğine göre, mahkemeye müracaat edip tamamen bu filtrelemenin ortadan kaldırılması aşamasıdır'' dedi. Bir şirketin, Youtube'un yasaklanmasına neden olan içerikleri kaldırdığı ve bu yüzden artık yasaklanmaya neden olacak bir durumun olmadığı yönündeki açıklamayla ilgili soru üzerine Yıldırım, bahsedilen konunun bilgileri dahilinde geliştiğini söyledi. Yıldırım, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve bu nedenle herkesin hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Nihayet bu paylaşım sitesinin yöneticileri de bu yönde hareket etmeye karar verdiler. Hukukun izlenmesinden başka hiçbir yolun geçerli olmadığını gördüler zannediyorum. Bundan sonraki aşama, yargı kararı yerine getirildiğine göre, mahkemeye müracaat edip tamamen bu filtrelemenin ortadan kaldırılması aşamasıdır. Gördüğünüz gibi herkes yasalara uyunca hiçbir sorun çıkmıyor.''