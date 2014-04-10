T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

YouTube yasağı kalkıyor

YouTube‘un gizli Suriye toplantısıyla ilgili kaydı silmesinin ardından siteye erişim engeli mahkeme kararıyla kaldırıldı.

10 Nisan 2014 00:28


Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi‘nin video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin engelinin kaldırılmasına karar verdiği bildirildi.

YouTube, yasağın kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in katılımıyla gerçekleştirilen gizli toplantının kayıtları YouTube'da yayınlanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, "ulusal güvenliğe birinci derece tehdit oluşturduğu gerekçesiyle YouTube'a erişimin derhal engellenmesi" için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) başvurmuştu.

TİB de 27 Mart'ta YouTube'a erişimi engelledikten sonra Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak siteye erişimin engellenmesi talebinde bulunmuş, savcılığın talebi üzerine de Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, video paylaşım sitesine erişimin engellenmesine karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi de geçen hafta Twitter'a erişim engelinin kaldırılması gerektiğine karar vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YouTube‘unSuriyeAsliye Ceza Mahkemesi‘ninYouTubeBakanı Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu MİT Müsteşarı Hakan FidanGenelkurmayYaşar GülerBakanlığıTelekomünikasyonBaşkanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24