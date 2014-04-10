YouTube yasağı kalkıyor

Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi‘nin video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin engelinin kaldırılmasına karar verdiği bildirildi.
YouTube, yasağın kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in katılımıyla gerçekleştirilen gizli toplantının kayıtları YouTube'da yayınlanmıştı.
Dışişleri Bakanlığı, "ulusal güvenliğe birinci derece tehdit oluşturduğu gerekçesiyle YouTube'a erişimin derhal engellenmesi" için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) başvurmuştu.
TİB de 27 Mart'ta YouTube'a erişimi engelledikten sonra Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak siteye erişimin engellenmesi talebinde bulunmuş, savcılığın talebi üzerine de Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, video paylaşım sitesine erişimin engellenmesine karar vermişti.
Anayasa Mahkemesi de geçen hafta Twitter'a erişim engelinin kaldırılması gerektiğine karar vermişti.