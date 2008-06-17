Youtube yasağı delik deşik

İnternette 20 milyonun üzerindeki web sayfasını tanıtan ve bunların ziyaret edilme trafiği hakkında bilgi veren ve sürekli güncellenen 'www.alexa.com'da, Türkiye, YouTube'a en çok giriş yapan ülkeler arasında, binde 8'lik oranla 25'inci sırada yer aldı.



Buna göre, her gün 200 milyona yakın internet kullanıcısının uğradığı YouTube'u, erişimi 5 Mayıs'tan beri yasak olmasına rağmen Türkiye'den de yaklaşık 1.5 milyon kişinin ziyaret ettiği ortaya çıktı.



Google'un arama motoruna 'YouTube'a nasıl girilir?' ve 'YouTube'a girmenin yolları' diye yazan DHA muhabiri, 243 bin sonuçla karşılaştı. Bunlara bakıldığında, Türk kullanıcıların, YouTube'a girmek için, daha çok sanal gezintileri hızlandırmayı amaçlayan, ulaşılamayan web sayfalarını ekrana getiren 'proxy sunucusu' hizmeti veren sitelere başvurduğu görüldü.



Proxy hizmeti veren sitelerin arama bölümüne 'www.youtube.com' yazanların, erişim yasağını kolayca deldiği, bunun için de en çok 'www.beatfiltering.com' adlı siteyi tercih ettikleri anlaşıldı.



Atatürk'e, Türkler'e ve Türkiye'ye hakaret içeren görüntüler yayınladığı gerekçesiyle YouTube'a Mart 2007'den bu yana 5 kez erişim yasağı getirilmişti. Son olarak, Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin 5 Mayıs tarihli kararı doğrultusunda siteye erişim yasağı getirilmişti. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı da alınan karar doğrultusunda, siteye erişimi durdurmuştu.