Youtube izlenme süresi nasıl takip edilir?

Youtube iş ortağı programı YPP, sözleşmelerinde içerik üreticilerinin yayınladıkları videoların belirli bir orana gelmesini istemektedir. Abone sayısını yükseltmek ve izlenme saatini 1 aylık süreyle artırmak, youtube üzerinden pay almanızı sağlar. Youtube izlenme süresi, mevcut özelliklerin sunulması durumunda artarak kanalınızın abonelerinizle birlikte yükselişe geçmesini sağlar. Youtube bir nevi arz talep ilişkisi üzerine kazanım imkanı verir.

Youtube İzlenme Süresi Ve YPP

Youtube içerik üreticilerine destek programı üzerinden YPP sözleşmesi hazırlamıştır. Bu sözleşme kıstaslarında, üreticilerin para kazanması için belirli kriterleri yerine getirmesi ve kanalının abone oranın artmış olması gerekir. İş ortaklığı sözleşmesindeki ilk kriter 12 aylık youtube üzerinden izlenme saati olarak düzenlenmiştir. Kanal sahiplerinin YPP sözleşme kurallarına göre;

* Son 12 ayda herkese açık video kanalı üzerinden 4.000 saat izlenme oranını tamamlamış olması gerekmektedir.

* 1.000’den fazla abone koşullarının tamamlanmış olması gerekmektedir.

* Tabi ki sadece bunlar yeterli olmayacaktır. Para kazanmak için 6 ay boyunca düzenli olarak video yüklemeniz gerekmektedir.

Youtube Kanalınızın İzlenme Süresini Ölçer

Youtube izlenme süresinin incelemelerini yaparken, sizin üç ay boyunca aktif olmanız gerekmektedir. En az üç ay boyunca aktif olmalısınız ki, ilerleyen zamanlarda abone sayınızın da yükselmesini sağlayın. YouTube, uygun ve dikkat çekici videoların izleyiciniz artıkça ön plana çıkmasında da destek olacaktır. İzlenme süresini artırmak için içeriklerinizin kaliteli video formatlarında çekilmesi ve başlıkla video bağlantılı olmalıdır. İş ortağı programı YPP bu kriterleri de dikkate alarak sizin doğru bir kullanıcı olduğundan emin olacaktır.

Youtube İzlenme Oranımı Nasıl Artırırım?

İlk hedefiniz içeriklerinizi üretirken, profesyonel olmak ve güncel içerikler paylaşmaktır. Kanalınızın dikkat çekici videoları uzun aralıklara paylaşması unutulmasını ve abonelerinizin sizi terk etmesini sağlayabilir. Haftada en az 4 ile 5 içerik paylaşımı yapmalısınız. Zor konseptler için videolarınızın haftada en az 1 veya 2 defa güncellenmesi gerekmektedir. Bunlar yine yeterli olmuyorsa çözüm çok basit! Youtube Market ile birlikte 4000 saat izlenme süresi paketini kullanarak para kazanma barajını kolayca geçebilirsiniz.

4.000 saatlik izlenme süresinin tamamlanması sonucunda içerik üretmeye ve youtube YPP formatını olduğu gibi uygulamaya devam etmelisiniz. Aktif olduğunuz sürece sizi iş ortaklığı programından çıkarmayacak olan Youtube, içeriğinizden para kazanmanız için hevesinizin kırılmamasını da sağlayacaktır.

Youtube Abone Sayısı Nasıl Artırılır?

Youtube abone sayınızı artırmak için içeriklerinizi oldukça sık üretmeli, başka platformlar üzerinden de paylaşılmasını sağlamalısınız. Videolarınızdaki reklam yoğunluğunun da izleyicilerinizin azalmasında etkili olduğunu unutmadan, abonelerinize ulaşacak kısa videolar çekmelisiniz. Sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak videolarla izleyicilerinizin kanalınıza yönlenmesini sağlayabilirsiniz. Youtube Market’in sağladığı 1000 abone ile birlikte organic abone kazanabilir ve para kazanmaya uygun hale gelebilirsiniz.

1000 aboneniz olduktan sonra içeriğinizin para kazanmaya başlamak için uygun olduğunu YPP ile paylaşabilirsiniz. Artık 4.000 saatlik izlenme süresini doldurmuş, bin abone kriterine uymuş olarak youtube üzerinden para kazanabilirsiniz.

Youtube Üzerinden Nasıl Para Kazanılır?

Youtube izleyicilerinizin artması, videolarınızın izlenmesi üzerinden para kazanmanızı sağlayacaktır. Beğenileriniz ve yorumlarınız da videolarınızın ön plana çıkmasını sağlar. Youtube iş ortaklığı için sayfanızı güncel tutmanız, videolarınızı düzenli olarak yayınlamanız ve abonelerinizin size yorum yapmasını sağlamanız gerekmektedir. Düzenli gelir elde etmek için youtube platformu üzerinden gerçekten iyi bir çalışma ve özveri gerekmekte, bütün kriterlere uyularak izlenme oranını üst seviyelere çıkarmanız sağlamanız önemlidir.

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