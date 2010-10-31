-YOUTUBE: İNCELEMELERİMİZ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Video paylaşım sitesi Youtube, Türkiye'de erişim yasağının nasıl kaldırıldığı konusundaki incelemelerinin sürdüğünü bildirdi. Youtube yetkililerince yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bazı kullanıcıların Youtube'a tekrar erişebildikleri bilgisinin alındığı belirtilerek, bu gelişmelerin izlendiği kaydedildi. Açıklamada, ''Türkiye'de kapatmaya neden olan videolar, Youtube tarafından değil, üçüncü bir kuruluş tarafından mevcut 'otomatik telif hakları şikayet' uygulamamız kullanılarak kaldırılmıştır. Bu şikayetin telif hakları politikamıza uygun olup olmadığı ile ilgili araştırmalarımız devam etmektedir'' denildi.