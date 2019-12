YouTube gibi sitelerden video indirip izlemek

Geçerli olduğu yazılım:

Firefox



YouTube üzerindeki videolar normal olarak sadece sayfa üzerinden izleyebileceğiniz, siteye gömülü videolar. Fakat siz bu videoları bilgisayarınıza kaydedip çevrimdışı iken de izlemek istiyorsunuz.



www.youtube.com üzerindeki videolar Flash Video biçiminde kaydediliyor ve site ile beraber yükleniyor. Bu işlem için JavaScript'in devrede olması ve en son Adobe Flash Player sürümünün yüklü olması gerekiyor. Siteden videoları indirmek için ise bir eklentiye ihtiyaç var: DownloadHelper. Bu aracı Firefox'un eklentilerinin bulunduğu addons.mozilla.org adresinden yükleyebilirsiniz. Yükleme işlemi bitince tarayıcınızı yeniden başlatın.



Adres satırının yanına uygulamanın simgesinin geldiğini göreceksiniz. Şimdi indirmek istediğiniz videoyu açın ve video yüklenirken bu simgeye tıklayın. Açılan menüden indireceğiniz video seçin ve bilgisayarınıza kaydedin.



Video'yu izleyin: Bilgisayarınızdaki Windows Media Player, Flash videolarını oynatamıyor. Bu işlem için ücretsiz araç FLV Player'ı www.martijndevisser.com/blog/flv-player adresinden indirebilirsiniz. İndirme işlemi bittikten sonra yükleme işlemin başlatın. Kurlum esnasında "Associate with .FLV files" seçeneğinin işaretli olduğunda emin olun. Bu sayede indirdiğiniz dosyalar doğrudan FLV Player ile ilişkilendirilecek. Yine "Install Yahoo Toolbar and make Yahoo my default search engine" seçeneğindeki işareti de kaldırın. İşlem bittiğinde artık FLV dosyalarına çift tıklayarak açabilirsiniz. Üstelik videoları tam ekran modunda izleyebilir veya videolara zoom yapabilirsiniz.