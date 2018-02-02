Youtube fenomeni Banu Berberoğlu: 42 bin lira kazandığımı yazan hesap benim değil

Youtuber Banu Berberoğlu yüklediği videolardan 'hesabına 42 bin lira yattığı' iddialarını yalanlayarak söz konusu hesabın sahte olduğunu açıkladı.

Youtube kanalına yüklediği videolarla kısa sürede üne kavuşan Banu Berberoğlu bu platformdaki paylaşımları ile 42 bin lira kazandığı iddialarını yalanladı. Paylaşımların yapıldığı Facebook hesabının kendisine ait olmadığını söyleyen Berberoğlu, “Kendi çektiğim videolarda bile ne kadar kazandığımı söylemedim” dedi.

Resmi Instagram hesabından açıklama yapan Youtuber Berberoğlu, sahte paylaşım yapan kişiler nedeniyle kendine de olumsuz yorumlar geldiğini belirtti ve hesabın kapatılması için şikayet edilmesini söyledi.