T24 LogoT24 Logo
Magazin

Youtube fenomeni Banu Berberoğlu: 42 bin lira kazandığımı yazan hesap benim değil

“Kendi çektiğim videolarda bile ne kadar kazandığımı söylemedim”

02 Şubat 2018 15:46

Youtuber Banu Berberoğlu yüklediği videolardan 'hesabına 42 bin lira yattığı' iddialarını yalanlayarak söz konusu hesabın sahte olduğunu açıkladı.

Youtube kanalına yüklediği videolarla kısa sürede üne kavuşan Banu Berberoğlu bu platformdaki paylaşımları ile 42 bin lira kazandığı iddialarını yalanladı. Paylaşımların yapıldığı Facebook hesabının kendisine ait olmadığını söyleyen Berberoğlu, “Kendi çektiğim videolarda bile ne kadar kazandığımı söylemedim” dedi.

Resmi Instagram hesabından açıklama yapan Youtuber Berberoğlu, sahte paylaşım yapan kişiler nedeniyle kendine de olumsuz yorumlar geldiğini belirtti ve hesabın kapatılması için şikayet edilmesini söyledi.

 

ETİKETLER

Youtuber42 bin yalanvideo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24