YouTube 67 gün sonra tekrar açıldı

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), video paylaşım sitesi YouTube'a tedbir amaçlı erişim engeline yönelik kararı sitesinden kaldırdı.

TİB'in internet sitesinde, YouTube sorgulandığında, daha önce "Bu internet sitesi (youtube.com) hakkında 5651 sayılı kanunun 8. madde 1. fıkra b bendi ve 4. fıkrası uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından idari tedbir uygulanmaktadır" yazısının bulunduğu sayfada, "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından uygulanan bir karar bulunamadı" ifadesi yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı, BTK ve TİB'e ulaştı. TİB, YouTube'a yönelik idari tedbir kararının kaldırıldığını internet servis sağlayıcılara bildirdi.

Tüm internet servis sağlayıcılardan bugün YouTube'a erişimin sağlanması bekleniyor.

Erişim engeli süreci

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in katılımıyla gerçekleştirilen gizli toplantının yasa dışı dinleme yoluyla alınan kayıtları YouTube'da yayınlanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, "ulusal güvenliğe birinci derece tehdit oluşturduğu gerekçesiyle YouTube'a erişimin derhal engellenmesi" için TİB'e başvurmuştu.

TİB de 5651 sayılı Yasa gereği 27 Mart'ta YouTube'a erişimi re'sen engelledikten sonra, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Savcılığın talebi üzerine Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, 2014/358 sayısı kararı ile söz konusu video paylaşım sitesine erişimin engellenmesine karar vermişti.

Türkiye Barolar Birliğinin karara itirazı üzerine Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi 4 Nisan'da YouTube'a yönelik "tüm yayına erişimin engellenmesi" kararını kaldırmış ancak 15 linkle ilgili yayın yasağının devamını kararlaştırmıştı.

Bunun üzerine Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı, suça konu içerikler kaldırılmadığı gerekçesiyle söz konusu karara bir üst mahkemede itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu linklere dair kararın YouTube'a tebliğ edilmesine rağmen yayından kaldırılmaması nedeniyle "suça konu içerikler kaldırılıncaya kadar" erişim engelinin devamına hükmetmişti.

Bunun üzerine YouTube'un avukatı Gönenç Gürkaynak, Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesinin kararına itirazda bulunmuştu. Gürkaynak'ın itirazını görüşen Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi, video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin engellenmesi kararını kaldırmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ise aynı gün yaptığı açıklamada, YouTube'un kararda yer alan 15 linkteki içeriklerin bir kısmının kaldırıldığını, bir kısım linklerde ise içeriğin tamamen çıkarılmayarak sadece Türkiye’den erişimin engellendiği ancak yurtdışından erişimin mümkün olduğunun tespit edildiğini belirtmişti.

BTK ayrıca, Atatürk’e hakaret niteliğindeki içerikler nedeniyle YouTube’a uyarı mesajları gönderilmesine rağmen söz konusu içerikler çıkarılmadığı için 27 Mart 2014'ten itibaren 5651 sayılı Kanunun 8. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendi ile 4 numaralı fıkrası hükümleri uyarınca erişimin engellenmesi tedbiri uygulandığını. söz konusu içeriklerin bir kısmı ilgili sitede yayınlanmaya devam ettiği için erişimin engellenmesi tedbirine devam edildiğini bildirmişti.

Ayrıca Gürkaynak, erişim engelinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunurken, Ankara 4. İdare Mahkemesine de "erişimin engellenmesi işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması" istemiyle dava açmıştı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Gürkaynak'ın açtığı davada 6 Mayıs'ta idari tedbirin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca, BTK ve TİB'in idare mahkemesi kararının 30 gün içerisinde uygulanması gerekiyordu.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu 30 günlük süre dolmadan 29 Mayıs'ta video paylaşım sitesi Youtube'a erişimin engellenmesiyle ilgili yapılan bireysel başvuru sahiplerinin haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.