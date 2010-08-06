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Spor

YOUNG BOYS, TOTTENHAM İLE EŞLEŞTİ NYON (A.A)

06 Ağustos 2010 16:47

-YOUNG BOYS, TOTTENHAM İLE EŞLEŞTİ NYON (A.A) - 06.08.2010 - Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucunda, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi eleyen İsviçre'nin Young Boys takımı, İngiltere'nin Tottenham takımıyla eşleşti. Play-off turunda ilk maçlar 17-18 Ağustos, ikinci maçlar da 24-25 Ağustos tarihlerinde yapılacak ve gruplarda mücadele edecek takımlar belli olacak. Play-off turundaki eşleşmeler şöyle: Salzburg (Avusturya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail) Rosenborg (Norveç) - Kopenhag (Danimarka) Basel (İsviçre) - Sheriff Tiraspol (Moldova) Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Zilina (Slovakya) Partizan (Sırbistan) - Anderlecht (Belçika) Young Boys (İsviçre) - Tottenham Hotspur (İngiltere) Braga (Portekiz) - Sevilla (İspanya) Werder Bremen (Almanya) - Sampdoria (İtalya) Zenit St Petersburg (Rusya) - Auxerre (Fransa) Dinamo Kiev (Ukrayna) - Ajax (Hollanda)

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