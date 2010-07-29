-YOUNG BOYS MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 29.07.2010 - Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacağı rövanş maçının biletleri satışa sunuldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadında saat 21.15'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinde önceliğin kongre üyeleri ve taraftar kart sahiplerinin olacağı yarın itibariyle de genel satışın başlayacağı duyuruldu. Kongre üyeleri ve platinium taraftar kart sahiplerinin 5, gold kart sahiplerinin 3, classic kart sahiplerinin ise 2 bilet alabileceği, satışlar sırasında kart ibrazının zorunlu olduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin yeni sezonda sahasında oynayacağı ilk resmi karşılaşma olacak Young Boys maçının bilet fiyatları tribünlere göre şöyle: Türk Telekom ve Migros Kale Arkası Tribünleri: 30 TL Fenerium Üst H-I Blok: 65 TL Fenerium Üst C-D-F-G Blok: 88 TL Fenerium Alt G Blok: 110 TL Fenerium Alt B-F Blok: 165 TL Fenerium Alt C-E Blok: 195 TL Fenerium Alt D Blok: 235 TL Maraton Alt Lacivert Tribün: 100 TL