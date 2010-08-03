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Spor

YOUNG BOYS İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2010 18:21

-YOUNG BOYS İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın karşılaşacağı Young Boys takımı İstanbul'a geldi. Yöneticilerin de yer aldığı Young Boys kafilesini taşıyan özel uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. İsviçre temsilcisi, havalimanından bugün ve yarın İstanbul'da konaklayacağı Marriot Otel'e geçti. Fenerbahçe ile sahalarında yaptıkları ilk maçta cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayan teknik direktör Vladimir Petkovic, yarınki maçta takımının başında olacak.

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