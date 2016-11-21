YouGov: Almanlar sağ popülizme karşı dirençli

İngiliz kamuoyu araştırması enstitüsü YouGov, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde son birkaç yıldır yükselişte olan sağ popülizmle ilgili yeni bir çalışma yayınladı. Araştırma süresince toplamda 12 AB üyesi ülkenin verileri karşılaştırmalı analize tabi tutuldu. Analiz kapsamında, "hangi Avrupa ülkesinin popülizme ne kadar eğilim gösterdiği" araştırıldı.

Bulgulara göre, Almanya'da toplumun yüzde 18'inin popülist hareketlere eğilim gösterdiği sonucuna ulaşılırken, bu oran Polonya'da yüzde 78, Fransa'da yüzde 63 ve Hollanda'da yüzde 55 olarak belirlendi.

YouGov araştırma direktörü Joe Twyman, "Başta Fransa olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde otoriter popülizme güçlü bir eğilim gözlemliyoruz, Almanya ise en büyük direniş kapasitesine sahip ülke olarak göze çarpıyor” açıklamasında bulundu.

Yaşlı Almanlar daha eğilimli

Araştırma, Alman seçmenlerin yaşları arttıkça sağ popülist hareketlere duydukları sempatinin de arttığını ortaya koydu. Ek olarak, Almanya'da erkeklerin kadınlara göre sağ popülizme yüzde 65'e 35 oranla daha fazla sempati duyduğu sonucuna da ulaşıldı.

Avrupa'da yükselişte olan sağ popülistlerin ortak argümanları genel itibariyle AB ve göç karşıtlığı, insan haklarının mevcut tanımına karşı çıkış ve bunların yanısıra ulusal çıkarlar çerçevesinde izlenecek güçlü bir dış politika düşüncesi olarak özetleniyor.

Fransa'da Le Pen kazanabilir

Sağ popülist fikirleri ABD'de temsil eden Donald Trump'ın ülkenin yeni başkanı olarak seçilmesinin hemen ardından, bu zaferin Avrupa'da gitgide yükselmekte olan sağ hareketleri güçlendirebileceği yorumları yapılmıştı. Fransa'nın cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Trump'ı zaferinin ardından tebrik eden ilk isimlerden olmuştu. Aşırı sağcı Le Pen seçimin favorisi olarak gözükmese de, Brexit ve Trump sürprizlerinden sonra Le Pen'in Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ihtimali de hesaba katılıyor.

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DW, epd/afp/reuters, BÜ/BK