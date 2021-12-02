YouTube'dan Fransa'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayının videosuna erişim engeli

YouTube, Fransa'da aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour'un Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıkladığı videonun, şiddet görüntüleri içerdiği gerekçesiyle 18 yaşından küçüklere erişimini engelledi.

BFMTV kanalının haberinde, bu videonun YouTube tarafından şiddet görüntüleri içerdiği gerekçesiyle 18 yaşından küçüklere erişiminin engellendiği, videoyu izlemek için elektronik olarak kimlik örneği veya banka kartı bilgilerini iletmek gerektiği belirtildi.

YouTube Fransa'nın Sözcüsü, kanala yaptığı açıklamada, "YouTube'un kuralları gereği şiddet içerikli görüntüler yasaklanıyor. Bir videonun her kullanıcıya uygun olmadığı durumlarda yaş sınırlaması getirmeye özen gösteriyoruz." dedi.

Fransa'da bazı medya kuruluşları, dün Zemmour’u videoda kendilerine ait görselleri izinsiz kullanmakla suçlamıştı.

Zemmour, cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını söz konusu video ile duyurmuştu.

Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Seçimlere adaylığını henüz açıklamadan anketlerde kısa sürede hızla yükselen aşırı sağcı Zemmour, aşırı muhafazakar, İslam ve göçmen karşıtı, milliyetçi ve ulus-devlet anlayışını benimseyen isim olarak öne çıkıyor.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, Eylül 2019'da bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 3 bin Euro para cezası çarptırılmıştı.