Yoros Kalesi'nden çalınan kitabe ahırda bulundu

Yoros Kalesi'nden yaklaşık bir yıl önce çalınan kitabe, İstanbul’un Beykoz ilçesinde bir ahırda gömülü bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Beykoz'a bağlı Tokat Köyü'ndeki Çamlık Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin evin bitişiğindeki ahırda yaptığı kazı sonucu, Anadolukavağı sırtlarında Doğu Roma döneminden kalma Yoros Kalesi'nden bir yıl önce çalındığı bildirilen kitabeyi gömülü vaziyette buldu. Polis ekipleri durumu İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlükten gelen uzmanlar, etrafını özenli bir şekilde açtıkları kitabeyi inceledikten sonra taşınması için gerekli ekipmanları almak üzere ayrıldı.

Üzerinde haç işareti bulunan kitabenin 6 ya da 7. yüzyıla ait olduğu tahmin ediliyor. Çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan kitabe Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne götürülecek.

Kitabeyi evinin ahırına gömdüğü iddia edilen zanlı, gözaltına alınırken, yetkililer kitabenin daha önce de çalındığını, bulunduktan sonra yerine konulduğunu belirtti.