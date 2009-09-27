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Dünya

York Düşesi'ne Kraliyet engeli

York Düşesi Sarah Ferguson'ın kılık değiştirerek girip görüntülediği Saray Çocuk Yuvası’yla ilgili kitap projesinden çekildiği ileri sürüldü.

27 Eylül 2009 03:00

İngiltere'de, Kraliyet'in müdahalesi üzerine York Düşesi Sarah Ferguson'ın kılık değiştirerek girip görüntülediği Saray Çocuk Yuvası’yla ilgili kitap projesinden çekildiği ileri sürüldü.

İngiliz Sunday Times Gazetesi, Kraliçe İkinci Elizabeth'in avukatlarının, York Düşesi'nin Saray Çocuk Yuvası’yla ilgili kitabın yayımında yeralmaması için müdahale ettiklerini yazdı.

Gazete, Londra'nın böylece Ankara ile daha önce yaşanan diplomatik gerilimin tekrar alevlenmesinin önüne geçtiği yorumunu yaptı.

'York Düşesi, Kararı kendisi verdi'

Sunday Times'e konuşan kaynaklar da, 'Kitap projesinde yeralmaması için York Düşesi üzerinde büyük baskı vardı ama kararı kendi verdi. Saray'daki üst düzey yetkililer, zor bir durumu daha da güçleştirmemesini tavsiye ettiler' dedi.

İngiliz gazete, bunun üzerine York Düşesi'nin, ITV muhabiriyle birlikte yazacağı kitap projesinden çekildiğini ve gazeteciyle işbirliğine son verdiğini belirtti.

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