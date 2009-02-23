Yorgunluk ve uykusuzluk cinsellikten soğutuyor

Yapılan yeni bir anket sonucunda, cinsellikten uzak duran insanların en önemli nedenleri belirlendi. Amerikan Tüketici Raporları Araştırma Merkezi adlı istatistik kurumunun sonuçları açıkladığı anket 1000 kişi üzerinde yapıldı. Yaşları 18 ila 75 arasında değişen yetişkinlerden yüzde 52’si kadın, yüzde 48’i erkek olarak belirlendi.
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Yorgunluk ve uyku ihtiyacının ilk sıraları aldığı anket sonuçlarında gerçekten çok şaşırtıcı nedenlere rastlanıyor. Katılımcıların yüzde 81 gibi büyük bir yüzdesi, geçen yıl bir şekilde cinsel ilişkiden uzak zamanlar geçirdiğini belirtiyor... En önemli sorunlar 1) Aşırı yorgunluk ve uykusuzluk:
Yüzde 53 2) Kendini iyi hissetmeme ve diğer sağlık nedenleri:
Yüzde 49 3) Havaya girememe:
Yüzde 40 4) Çocuklarla veya ev hayvanları ile ilgilenmekten vakit ayıramama:
Yüzde 30 5) İş yüzünden vakit ayıramama:
Yüzde 29 Ekonomik krizin ise onları fazla etkilemediğini belirten katılımcılardan yüzde 78’i ekonominin seks hayatları ile ilgili olmadığını ve tamamen uzak tutmayı başarabildiklerini belirtiyor. Anketin şaşırtıcı sonuçları
Katılımcılardan yüzde 45’i seks için plan yaptıklarını ve zaman belirlediklerini açıklıyor. Bununla beraber yüzde 7 gibi bir grup, cinsel aktivite planlarını takvimlerinde kayıtlı tuttuğunu belirtiyor.
Erkeklerin yüzde 56’sı gün içinde mutlaka cinsel ilişki düşündüklerini belirtirken bu oran kadınlarda yüzde 19 olarak açıklanıyor.
Genel sağlıklarından memnun olmayan kişilerin daha az cinsel aktivitede bulunduğu fakat cinsellik düşünme konusunda azalma yaşamadığını özellikle belirtiyor.
18 yaşından küçük çocuğa sahip çiftlerin ise anket sonucuna göre, çocuksuz çiftlere göre daha fazla cinsel aktivitede bulunduğu ise ayrıca belirtiliyor.