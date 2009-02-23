Yorgunluk ve uykusuzluk cinsellikten soğutuyor

Haftada iki kez seks yapın!

En önemli sorunlar

Anketin şaşırtıcı sonuçları

Yorgunluk ve uyku ihtiyacının ilk sıraları aldığı anket sonuçlarında gerçekten çok şaşırtıcı nedenlere rastlanıyor. Katılımcıların yüzde 81 gibi büyük bir yüzdesi, geçen yıl bir şekilde cinsel ilişkiden uzak zamanlar geçirdiğini belirtiyor...Yüzde 53Yüzde 49Yüzde 40Yüzde 30Yüzde 29 Ekonomik krizin ise onları fazla etkilemediğini belirten katılımcılardan yüzde 78’i ekonominin seks hayatları ile ilgili olmadığını ve tamamen uzak tutmayı başarabildiklerini belirtiyor.Katılımcılardan yüzde 45’i seks için plan yaptıklarını ve zaman belirlediklerini açıklıyor. Bununla beraber yüzde 7 gibi bir grup, cinsel aktivite planlarını takvimlerinde kayıtlı tuttuğunu belirtiyor.Erkeklerin yüzde 56’sı gün içinde mutlaka cinsel ilişki düşündüklerini belirtirken bu oran kadınlarda yüzde 19 olarak açıklanıyor.Genel sağlıklarından memnun olmayan kişilerin daha az cinsel aktivitede bulunduğu fakat cinsellik düşünme konusunda azalma yaşamadığını özellikle belirtiyor.18 yaşından küçük çocuğa sahip çiftlerin ise anket sonucuna göre, çocuksuz çiftlere göre daha fazla cinsel aktivitede bulunduğu ise ayrıca belirtiliyor.