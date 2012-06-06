Yorgunluk hissine çare demir haplarında

Rehavet, zayıflık ve baygınlık hissinin en yaygın nedenlerinden biri yüksek seviyede demir eksikliği.

Kanada Tıp Derneği dergisinin, 198 kadın üzerinde yaptığı araştırma demir haplarının, düşük demir seviyesine sahip kadınlarda etkili olduğunu ortaya koydu.

Ancak, demir seviyesinin normalden yüksek olması da sağlık açısından tehlikeli olabilir.

Araştırmacılar, 18-53 yaşları arasında değişen üreme organları sağlıklı kadınlarda yaptıkları inceleme sonunda yorgunluk hissinin ortak bir sorun olduğunu belirtti.

Hiçbir tıbbi açıklaması olmadan yorgunluk hisseden yaklaşık 200 kadın araştırmaya katıldı. Araştırmaya katılan kadınların yarısına, her gün 80 mg oranında ağızdan demir tablet, diğer yarısına da şeker hapları verildi.

Yorgunluk hissi değerlendirmesi tedavi öncesi ve tedaviden 12 hafta sonra yapıldı.

Araştırma ekibine İsviçre’de Lozan Üniversitesi’nden katılan Dr Bernard Favrat, “12 hafta boyunca verilen demir desteğinin yorgunluk hissini yüzde 50 düşürdüğünü gördük” dedi.

Favrat, ‘tıbbi olarak açıklanamayan’ yorgunluk hissine sahip kadınların demir eksikliği olasılığını dikkate alması gerektiğini söyledi.

İngiltere Diyetetik Derneği sözcüsü Rick Miller, demir fazlalığının da organların

iflas etmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

“Her şeyden önce, yorgunluk hissinin birçok nedeni olabilir” yorumunu yapan Miller, yorgunluk hissinin tam olarak anlaşılamadığını, spor, diyet ve uyku düzenin de etkin rol oynayabileceğini söyledi.

Miller, “Araştırmanın geçerliliği var ama önemli olan her etkenin değerlendirilmesidir” dedi.

(BBC Türkçe)