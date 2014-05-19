Yorgunluğun 5 sebebi

Yorgunluk, iş hayatımızdan aile yaşamımıza ve sosyal ilişkilerimize kadar hayatımızı olumsuz etkiliyor. Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, bizi yorgun düşüren 5 temel nedeni ve yorgunlukla başa çıkmanın yollarını şöyle sıraladı:

Susuzluk: Normal bir susuzluk (ki bu kilonuzun % 3 ünün kaybına yol açabilir) beyninizi tembel yaradılışlı ve ağır hissetmesine ve konsantrasyon eksikliğine yol açar. Bir dahaki sefer kendinizi halsiz ve tembel hissettiğinizde sadece yemek yemeye ihtiyacınız olduğunu düşünmeyin. Bir veya iki bardak su içmeyi deneyin.

Cep telefonları: Yatağa yatmadan cep telefonlarınızı kapattığınızdan emin olun. Sadece cep telefonları değil mavi ışık saçan tüm elektronik cihazlar uyku hormonu olan melatonini bastırır. Ulusal Uyku Vakfı tarafından 2011 yılında yapılan bir ankete göre 19- 29 yaşları arasındaki gençlerin % 20sinin arama, mesaj ve ya e-mail alımından dolayı haftanın bir kaç gecesi uykularından uyandıkları ortaya çıkmıştır. Uyumadan önce telefonunuzu kapatın.

İlaç: Birçok ilacın enerji düşürücü yan etkisi vardır. Bunların başında antidepresanlar, bazı alerji ilaçları, migren ve tansiyon ilaçları gelir. Yeni bir ilaca başlamadan önce normalden daha fazla uyuşuk olmamak için doktorunuzla alternatifler hakkında görüşün. Eğer alternatifiniz yoksa ilacınızı yatmadan önce için.

Fazla egzersiz: Egzersiz yaptığınız zaman vücudunuz stres hormonu kortizolun etkisinden uzaklaşır ve terleme sürecini uzatır. Mesela normal bir oranda 30 dakikadan fazla koşmak kortizol üretiminin hızını arttırır. Aralıklarla yapılan egzersiz sağlam bir egzersizle birleştirilebilir böylelikle kortizol hormonunu kontrol altında tutarsınız.

Demir eksikliği: Mineraller vücudunuzdaki oksijeni taşır ve hücrelerinizi temizler. Eğer günde 18 mg demir almıyorsanız, vücudunuz normal çalışmıyor ve savaşıyor demektir. Kendinizi bitkin ve harap hissedebilirsiniz. Düşük demir seviyeniz kansızlığa yol açabilir. Eğer bitkin hissediyorsanız, doktorunuzdan basit bir kan testi isteyin belki tamamlayıcı demir ilacı almanız gerekebilir.