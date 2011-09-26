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Kültür-Sanat

‘Yorgun Herakles’ yurduna döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Boston’da teslim alınan “Yorgun Herakles” heykelinin üst parçası, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağıy

26 Eylül 2011 03:00

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Boston’da teslim alınan “Yorgun Herakles” heykelinin üst parçası, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağıyla ülkemize getirildi” dedi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Günay, heykelin Antalya’ya götürüleceğini, heykelin Antalya’da alt ve üst kısmının birleştirildikten sonra restorasyonunun yapılarak Arkeoloji Müzesi’nde sergileneceğini söyledi. Herkül heykelinin belden altı, 1980 yılında Perge’de yapılan kazılar sırasında Prof. Dr. Jale İnan tarafından bulunmuştu. Boston’da benzer bir heykelin sergilendiğinin fark edilmesi üzerine uzmanların heykelleri karşılaştırarak heykelin Türkiye’ye ait olduğunu tespit ettiğini belirten Günay, eserin iadesi için o tarihten bu yana çalışmaların sürdüğünü anlattı. “Yorgun Herakles” olarak da tabir edilen Herkül heykelinin üst parças Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Süslü tarafından teslim alınmıştı. Günay, “ Heykel arkeolojik açıdan önemli” dedi.”



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