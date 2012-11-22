Yorgun Aslan Rusya'da kayıp verdi

EuroCup E Grubu'nda yer alan Galatasaray MP, yoğun sis nedeniyle ancak maç sabahında gidebildiği Rusya'da Lokomotiv Kuban'a direnemedi ve sahadan 91-66 mağlup ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı.

Yoğun sis nedeniyle Rusya'ya iki gün geç giden ve maç sabahı Krasnodar'a ulaşan Sarı-Kırmızılı kafile yaklaşık 2 saat dinlenebildikten sonra maça çıktı.

Ev sahibi takımda Jimmy Baron 23 sayıyla oynarken, Nick Calathes 20 sayı - 10 asist, Simas Jasaitis 16, Derrick Brown da 12 sayıyla farklı galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray cephesinde ise Jamont Gordon 12 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Kenardan gelen Milan Macvan 11 sayı üretirken, Cenk Akyol da 10 sayıyla maçı tamamladı.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip daha ilk dakikalarda farkı açarken Galatasaray Medical Park sonradan toparlanmasına rağmen farkı eritemedi ve periyot 21-17 Kuban’ın üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta oyunu domine eden Lokomotiv Kuban farkı açarken soyunma odasına ise 46-36 üstün girdi. Mücadelenin üçüncü periyodunda farklı üstünlüğünü sürdüren Rus ekibi karşısında varlık gösteremeyen temsilcimiz son periyoda 72-48 geride girerken maçı da 91-66 kaybetti.