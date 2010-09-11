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Dünya

Yorgo Panandreu'ya da ayakkabı fırlatıldı

Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen 75. Uluslararası Selanik Fuarı'nı gezen Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'ya, bir kişi ayakkabı fırlattı.

11 Eylül 2010 03:00

T24 - Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen 75. Uluslararası Selanik Fuarı'nı gezen Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'ya, bir kişi ayakkabı fırlattı.


Yunan televizyonları, bu sabah açılışı yapılan fuar alanını ziyaret eden Papandreu'ya saldıran 60 yaşındaki kişinin, ülkede bütçe açığının daraltılması çalışmaları kapsamında yapılan ekonomik reformları protesto ettiğinin sanıldığını duyurdu.


Kimliği açıklanmayan ve başbakanın korumaları tarafından etkisiz hale getirilen protestocunun fırlattığı ayakkabının, Papandreu'ya ulaşmadığı kaydedildi.


Protestocu'nun gözaltına alınarak, Selanik Polis Merkezi'ne götürüldüğü açıklandı.


Öte yandan, fuar dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri alınan Selanik'te, Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Federasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği (PAME)'nin yanı sıra kendilerini iktidar karşıtı olarak adlandıran çeşitli grupların da ekonomik reformları protesto etmek amacıyla, bu akşam saatlerinde protesto gösterileri yapma kararı aldıkları bildirildi.


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