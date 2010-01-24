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Yöntemi dikkat çekici

İngiltere'de bir genç kızın cinsel yolla bulaşan hastalıklara dikkat çekmek için yaptığı video tıklanma rekorları kırdı.

24 Ocak 2010 02:00

T24- İngiliz genç kızdan inanılmaz mesaj. İnsanların bu şekilde çok seyredeceğini düşünen İngiliz genç kız, cinsel yolla bulaşıcı hastalıklara karşı mesajını Cinsel içerikli kısa bir filmle verdi. Şimdiden milyonlarca kez tıklandı.
 

Video İçin Tıklayınız




İngiltere’de internette yayılmakta olan bir video da, gece elbisesi içindeki güzel sarışın kız, sıkça rastlanan bir striptiz dansına başlıyor. Videoya rastlayanlar web kamerası ile çekilmiş olan amatör bir striptiz videosu sandıkları görüntülerde, güzel sarışını izlerken, beklemedikleri bir sonla karşılaşıyorlar. Video da yer alan sarışın kızın amacının, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı bir uyarı olduğu anlaşılıyor. Bu kızın mesajı ise İngiliz The Sun Gazetesi'ne kapak oldu.

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