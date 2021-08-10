Yöneylem anketi: Millet İttifakı'nın oyu, Cumhur İttifakı'nın oyunu geçiyor

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasına göre; bu pazar seçim olsa CHP ve İyi Parti, AKP-MHP ittifakını geride bırakacak.
Sözcü’den Sibel Güzelsöyler’in haberine göre anket, 26-30 Temmuz arasında 26 bölge, 27 il, 230 noktada 3 bin 40 kişinin katılımıyla düzenlendi.
Katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” diye sorulurken, çıkan sonuçta kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan tablo şöyle:
- AKP yüzde 34.6
- CHP yüzde 28,4
- İyi Parti yüzde 14,3
- HDP yüzde 9,2
- MHP yüzde 6,9
- DEVA Partisi yüzde 1,4
- Saadet Partisi yüzde 0,8
- TİP yüzde 0,7
- Gelecek Partisi yüzde 0,4
- Memleket Partisi yüzde 0,4
- Diğer yüzde 2,9
“Oyunuzu AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı'na mı, CHP ve İyi Parti’den oluşan Millet İttifakı'na mı verirsiniz” sorusunun sonucu ise şöyle oldu:
- Cumhur İttifakı yüzde 36,8
- Millet İttifakı yüzde 37,7
- İttifaklar dışında bir parti yüzde 14,9.
- Kararsız yüzde 2,5
- Oy kullanmayacağım yüzde 8.1
“Erken seçim istiyor musunuz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 53,4’ü “Evet” derken, istemeyenlerin oranı yüzde 38,4’te kaldı. Yüzde 5.9’luk kesim “Kararsızım” dedi.