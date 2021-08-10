Yöneylem anketi: Millet İttifakı'nın oyu, Cumhur İttifakı'nın oyunu geçiyor

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasına göre; bu pazar seçim olsa CHP ve İyi Parti, AKP-MHP ittifakını geride bırakacak.

Sözcü’den Sibel Güzelsöyler’in haberine göre anket, 26-30 Temmuz arasında 26 bölge, 27 il, 230 noktada 3 bin 40 kişinin katılımıyla düzenlendi.

Katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” diye sorulurken, çıkan sonuçta kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan tablo şöyle:

AKP yüzde 34.6

yüzde 34.6 CHP yüzde 28,4

yüzde 28,4 İyi Parti yüzde 14,3

yüzde 14,3 HDP yüzde 9,2

yüzde 9,2 MHP yüzde 6,9

yüzde 6,9 DEVA Partisi yüzde 1,4

yüzde 1,4 Saadet Partisi yüzde 0,8

yüzde 0,8 TİP yüzde 0,7

yüzde 0,7 Gelecek Partisi yüzde 0,4

yüzde 0,4 Memleket Partisi yüzde 0,4

yüzde 0,4 Diğer yüzde 2,9

“Oyunuzu AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı'na mı, CHP ve İyi Parti’den oluşan Millet İttifakı'na mı verirsiniz” sorusunun sonucu ise şöyle oldu:

Cumhur İttifakı yüzde 36,8

yüzde 36,8 Millet İttifakı yüzde 37,7

yüzde 37,7 İttifaklar dışında bir parti yüzde 14,9.

yüzde 14,9. Kararsız yüzde 2,5

yüzde 2,5 Oy kullanmayacağım yüzde 8.1

“Erken seçim istiyor musunuz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 53,4’ü “Evet” derken, istemeyenlerin oranı yüzde 38,4’te kaldı. Yüzde 5.9’luk kesim “Kararsızım” dedi.