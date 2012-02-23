Yönetmen Yusuf Kurçenli son yolculuğuna uğurlandı

T24 - İstanbul’da dün vefat eden yönetmen ve senarist Yusuf Kurçenli’nin cenazesi, Teşvikiye Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ulus Mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kurçenli’yi şahsen tanıdığını ve dost olduklarını belirterek, "Sinemanın çeşitli alanlarında büyük emekleri oldu. Akılda kalacak filmlere ve eserlere de imza attı. Bir süredir rahatsız olduğunu biliyordum. Kısa bir süre önce de doktoruyla konuşmuştum. Ne yazık ki çok erken aramızdan ayrıldı. Emeğini, yaptıklarını saygıyla anacağız. Kendisine rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Kurçenli’nin son filminde oynayan Tuba Büyüküstün de Kurçenli ile çalışma imkanı bulmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok üzgünüm. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Türk sineması önemli bir değerini kaybetti" diye konuştu.

Kurçenli için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Kültür ve Turizm Bakanı Günay’ın yanı sıra dostları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda sinema emekçisi katıldı.

Günay’ın da omuz verdiği Kurçenli’nin tabutu, alkışlar eşliğinde cenaze arabasına kondu.

Yusuf Kurçenli’nin cenazesi, daha sonra götürüldüğü Yeni Ulus Mezarlığında defnedildi.