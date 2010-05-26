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Yönetmen tacizi kaçırdı

‘Transformers 3’te, serinin güzel yıldızı Megan Fox’un yer almayacağı haberleri geçen hafta medyada çıkmıştı.

26 Mayıs 2010 03:00

T24 - ‘Transformers 3’te, serinin güzel yıldızı Megan Fox’un yer almayacağı haberleri geçen hafta medyada çıkmıştı.

Kate Beckinsale Fotogaleri

Megan Fox Fotogaleri

Megan Fox Fotogaleri-2


Dedikodulara göre yönetmen Michael Bay, güzel yıldızla çalışmak istemiyordu. Ancak Megan Fox, yakın çevresine yönetmen tarafından ‘sözle taciz’ edildiğini söyledi. “Yeterince dayandım, artık ayrılmak istiyorum” diyen Fox, Transformers serisiyle şöhretin zirvesine ulaşmıştı. Bu arada iddialar Michael Bay için yeni bir şey değil. Yönetmenin ‘Pearl Harbor’ filminde oynayan Kate Beckinsale, Bay’in kendisine  iyi davranmadığını söylemişti. ‘Transformers 2‘de rol alan Isabel Lucas da yönetmenle geçinemediği için filmin galasına katılmamıştı. İlki 2007’de ikincisi ise geçen  yıl gösterime giren Transformers serisi toplamda 1.5 milyar dolar hasılat elde etti. Üçüncü seride Gemma Arterton’un oynaması bekleniyor.


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