Yönetmen tacizi kaçırdı

T24 -

Dedikodulara göre yönetmen Michael Bay, güzel yıldızla çalışmak istemiyordu. Ancak Megan Fox, yakın çevresine yönetmen tarafından ‘sözle taciz’ edildiğini söyledi. “Yeterince dayandım, artık ayrılmak istiyorum” diyen Fox, Transformers serisiyle şöhretin zirvesine ulaşmıştı. Bu arada iddialar Michael Bay için yeni bir şey değil. Yönetmenin ‘Pearl Harbor’ filminde oynayan Kate Beckinsale, Bay’in kendisine iyi davranmadığını söylemişti. ‘Transformers 2‘de rol alan Isabel Lucas da yönetmenle geçinemediği için filmin galasına katılmamıştı. İlki 2007’de ikincisi ise geçen yıl gösterime giren Transformers serisi toplamda 1.5 milyar dolar hasılat elde etti. Üçüncü seride Gemma Arterton’un oynaması bekleniyor.