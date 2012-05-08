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Yaşam

Yönetmen Seyfi Teoman vefat etti

Yoğun bakımda bulunan yönetmen Seyfi Teoman yaşamını yitirdi

08 Mayıs 2012 22:14

Geçen yıl Berlin Film Festivali'nde Altı Ayı için yarışan "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" filminin yönetmeni Seyfi Teoman, 18 nisan akşamı 35. doğum gününde ağır bir trafik kazası geçirdi.

Bakırköy E-5 Karayolu’nda motoruyla kaza yaptığı kazadan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç yönetmen, hemen yoğun bakıma alındı. Beyin kanaması geçiren ve sağlık durumu bir türlü düzelmeyen ünlü yönetmen bugün hayatını kaybetti. SEYFİ TEOMAN KİMDİR? Seyfi Teoman Kayseri’de 1977 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra Polonya Ulusal Sinema Okulu Lodz’da film yönetmenliği eğitimi aldı.
 
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2004 yılında çektiği kısa filmi Apartman, ulusal ve uluslararası pek çok festivalde gösterildi ve ödüller aldı. 2005 yılında ilk uzun metraj film senaryosu Tatil Kitabı’yla Rotterdam Uluslararası Film Festivali Hubert Bals Fonu’ndan ‘Senaryo ve Proje Geliştirme Desteği’ kazandı. İlk filmi Tatil Kitabı, 2008 yılında 58. Berlin Film Festivali’ne kabul edilen tek Türkiye yapımı film oldu. Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde dünya galası yapılan film, Türkiye’de 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’da En İyi Film ve FIPRESCI ödüllerini kazandı. İkinci filmi “Bizim Büyük Çaresizliğimiz”, 61. Berlin Film Festivali’nde yarışma bölümüne seçilen Teoman, kaza geçirmeden önce üçüncü filminin senaryosu üzerinde çalışıyordu.

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Seyfi Teoman

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