Yönetmen Onur Ünlü: Doğru düzgün bir eşcinsel filmimiz yok

Artı Gerçek internet gazetesinin köşe yazarı Seran Vreskala sinema yönetmeni Onur Ünlü’ye son filminden hareketle sinemadaki eşcinsel karakterleri sordu. “Beş Şehir”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok” filmlerinin yönetmeni Onur Ünlü ile eşcinsel temalı filmler üzerine konuşan Vreskala’ya Ünlü “doğru düzgün bir eşcinsel filmimiz yok” dedi.

Röportajdan ilgili bölüm şöyle:

Toplumda tu kaka gördüğümüz, putlaştırdığımız ne varsa bu filmin içine atmışsınız. Tanrının bir kadın olması, hatta sevişen bir kadın olması, insanları uyuşturan bir torbacı karakteri, lezbiyen sahneler gibi unsurlar var; ama asıl tokadımızı daha ilk sahnede yiyoruz.

Doğru. Öyle bir şey var tabii ki. Tabu olan bir sürü mevzu var filmin içinde. Elimde sopayla daldım filmin içine ve izleyen herkese giriştim. Önüme gelene vurdum. Bu niye yapılmıyor anlamıyorum mesela. Bir sürü eşcinsel yönetmenimiz var ama doğru düzgün bir eşcinsel filmimiz yok.



Ferzan Özpetek’in ‘Hamam’ filmi çok iyi bir örnektir aslında.

Bir tane yapılmış ama bunların üzerine gidilmiyor mesela. Bu niye yapılmıyor? Niye kimse bu alana girmiyor?



Coğrafyadan kaynaklı olabilir mi?

E, ben yapıyorum işte. Bu coğrafyada yapıyorum.



Şimdi siz zaten ‘tuhaf’ bir yönetmen olarak bilindiğiniz için tepkiler daha normal olabilir ama bunu gerçek bir eşcinsel yapsa daha mı çok dövülür acaba?

Böyle düşünerek iş yapılmaz ki! Ben de burada yaşıyorum. Bir sürü riskli mevzuya giriyorum; ne olacak ki? Öldürecekler mi beni? Deli mi diyecekler?

Söyleşinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.