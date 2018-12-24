Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u öldüren figüran için ''haksız tahrik'' indirimi talebi

İstanbul Şile'de geçen yıl 10 Aralık'ta yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u öldürmek suçundan yargılanan figüran Osman A.'nın davasında sona gelindi.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığa "haksız tahrik" indirimi yapılmasını istedi.

Sanık figüran Osman A.'nın, yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u öldürdüğü iddiasıyla "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, maktul Mustafa Kemal Uzun'un yönetmen olduğu, sanığın figüranlık yaptığı, maktul ile sanığın sette tanıştıkları belirtildi.

Mütalaada, sanık hakkında iddianamede istenen "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yeterli delil bulunamadığı, sanığın maktulü öldürdükten sonra eşyalarını alıp götürmesinin "nitelik yağma" değil "nitelikli hırsızlık" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Tanık olarak dinlenilen İ.E.A.'nın beyanı, bilirkişi raporu ve sanığın savunması dikkate alındığında Osman A. hakkında ''haksız tahrik'' hükümlerinin uygulanması gerektiği anlatılan mütalaada, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla, "nitelikli hırsızlık" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, esasa ilişkin son savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.