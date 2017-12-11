Yönetmen Mustafa Kemal Uzun cinayeti; ünlüler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı

Çanakkale Yolun Sonu, Garip Bir Cinayet, Ankara Ayazı filmlerinin de aralarında bulunduğu 49 dizi ve filmin yönetmeni, ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi yönetmen Mustafa Kemal Uzun Şile’deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından birçok ünlü üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Berna Laçin:Şoktayım! Arkadaşım, yönetmenim sevgili abimiz Kemal Uzun öldürülmüş! Bu nasıl bir dünya , kahroldum! Delirmek üzereyim! Bu kadar mı ucız insan canı ya! Dünyanın en efendi en tatlı insanıydı! Sesini yükselttiğini bilmem! Beyzbol sopası ile öldürülmek nedir!

Ali Sunal: Kemal Uzun canım yönetmenim, iyi yürekli abim, ailemin güzel dostu ah Kemal abim ah...

Ceyhun Yılmaz: Çocukluğumuzun 'Kamera Arkası' (TRT) programının genç ağabeyi Kemal Uzun vefat etti.

Suat Sungur: Hem çok erken, hem çok acı, çok üzgünüm

Şebnem Gürsoy: 'Kocamın Ailesi' dizisinde birlikte çalışmıştık. Değerli yönetmen #KemalUzun... Çok üzgünüm. Çok üzgünüm...

Fırat Tanış:Çok üzgünüm. Tüm camianın ve sevenlerinin başı sağ olsun.

Hamdi Alkan:Ne söyleyeceğimi bilemiyorum... Kahroldum.Yazık çok yazık... Tüm ailesine,dostlarına sabırlar diliyorum...

Hazal Kaya: Çok çok üzgünüm, tarif edemiyorum... Üstümde çok emeği var... Hayatıma dokunduğu için çok şanslıyım. Böyle sevgi dolu bir insanın, böyle bir nefretle bizden koparılmasını hazmedemiyorum...

Çanakkale Yolun Sonu, Garip Bir Cinayet, Ankara Ayazı filmlerinin de aralarında bulunduğu 49 dizi ve filmin yönetmeni, ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi yönetmen Mustafa Kemal Uzun (58), Şile’deki evinde, yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan O. A. tarafından başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürülmüştü.