-YÖNETMEN MONİCELLİ HAYATINA SON VERDİ ROMA (A.A) - 30.11.2010 - İtalyan sinema yönetmeni Mario Monicelli başkent Roma'da prostat kanseri tedavisi gördügü hastanenin penceresinden atlayarak 95 yaşında hayatına son verdi. Roma'nın San Giovanni hastanesinin basın müdürü Anna Scoltore'nin verdiği bilgiye göre, yönetmen Monicelli hastanenin beşinci katından aşağıya atladı. 1940-50-60'lı yılların en önemli oyuncuları arasında olan Marcello Mastroianni, Antonio de Curtis (Toto) ve Alberto Sordi ile çalışan Monicelli, çok ses getiren ''Bilinmeyenler'' filminin yanı sıra ''Büyük Savaş'' filmiyle 1958'de Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü aldı. Monicelli, ''Casanova'70'' (1965) ve ''I Compagni (Yoldaşlar)''(1963) filmleriyle en iyi yabancı Oscar adayı oldu. -TOTO'YU YARATAN YÖNETMEN OLARAK BİLİNİYOR Monicelli, büyük İtalyan komedyen Antonio de Curtis'i (Toto) çok sayıda filminde oynatan, ''Toto'yu yaratan'' yönetmen olarak biliniyor. 1940 ve 50'li yıllarda, ölümsüz Türk seslendirme sanatçısı Necdet Mahfi Ayral'ın (1908-2004) Yahudi aksanıyla göklere çıkardığı Toto (1898-1967) ile çalışan Monicelli, büyük İtalyan yönetmeni Federico Fellini'nin de yardımcılığını yaptı. Monicelli, Dolce Vita (Tatlı Hayat) filminde Marcello Mastroinanni, Anita Ekberg ve Anouk Amiee ile çalıştı. 1940'lı, 1950'li ve 1960'lı yılların en önemli oyuncuları arasında olan Marcello Mastroianni, Antonio de Curtis (Toto) ve Alberto Sordi ile çalışan Monicelli, çok ses getiren ''Bilinmeyenler'' filminin yanı sıra ''Büyük Savaş'' filmiyle 1958'de Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü aldı.