T24 LogoT24 Logo
Dünya

YÖNETMEN MONİCELLİ HAYATINA SON VERDİ  ROMA (A.A)

30 Kasım 2010 09:26

-YÖNETMEN MONİCELLİ HAYATINA SON VERDİ  ROMA (A.A) - 30.11.2010 - İtalyan sinema yönetmeni Mario Monicelli başkent Roma'da prostat kanseri tedavisi gördügü hastanenin penceresinden atlayarak 95 yaşında hayatına son verdi. Roma'nın San Giovanni hastanesinin basın müdürü Anna Scoltore'nin verdiği bilgiye göre, yönetmen Monicelli hastanenin beşinci katından aşağıya atladı. 1940-50-60'lı yılların en önemli oyuncuları arasında olan Marcello Mastroianni, Antonio de Curtis (Toto) ve Alberto Sordi ile çalışan Monicelli, çok ses getiren ''Bilinmeyenler'' filminin yanı sıra ''Büyük Savaş'' filmiyle 1958'de Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü aldı. Monicelli, ''Casanova'70'' (1965) ve ''I Compagni (Yoldaşlar)''(1963) filmleriyle en iyi yabancı Oscar adayı oldu. -TOTO'YU YARATAN YÖNETMEN OLARAK BİLİNİYOR Monicelli, büyük İtalyan komedyen Antonio de Curtis'i (Toto) çok sayıda filminde oynatan, ''Toto'yu yaratan'' yönetmen olarak biliniyor. 1940 ve 50'li yıllarda, ölümsüz Türk seslendirme sanatçısı Necdet Mahfi Ayral'ın (1908-2004) Yahudi aksanıyla göklere çıkardığı Toto (1898-1967) ile çalışan Monicelli, büyük İtalyan yönetmeni Federico Fellini'nin de yardımcılığını yaptı. Monicelli, Dolce Vita (Tatlı Hayat) filminde Marcello Mastroinanni, Anita Ekberg ve Anouk Amiee ile çalıştı. 1940'lı, 1950'li ve 1960'lı yılların en önemli oyuncuları arasında olan Marcello Mastroianni, Antonio de Curtis (Toto) ve Alberto Sordi ile çalışan Monicelli, çok ses getiren ''Bilinmeyenler'' filminin yanı sıra ''Büyük Savaş'' filmiyle 1958'de Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24