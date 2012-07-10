Yönetmen Meriç Soylu vefat etti

İş Sanat'ın Yönetmeni Meriç Soylu, Beyoğlu Cihangir'deki evinde ölü bulundu. Genç yönetmenin kalp krizinden öldüğü sanılıyor.

Meriç Soylu dün gece babası ile konsere gitti, çıkışta babasına "ben karşıya geçmeyeceğim. Çok trafik oluyor. Evimde kalacağım" dedi. Sabah işine gitmeyince meraklanan komşuları kapıyı çilingirle açtı ve genç kadını ölü buldu.

Olay Beyoğlu Cihangir, Susam Sokağı'nda bulunan Melek Apartmanı 3 numaralı dairede meydana geldi. İddiaya göre dairede yalnız yaşayan İş Sanat'ın sanat yönetmenliğini yürüten Füsun Meriç Soylu Levent'teki iş yerine gelmeyince çalışma arkadaşlarının dikkatini çekti.

Soylu'yu merak eden arkadaşları, apartmana gelerek zili çaldı. Kapıyı açan olmayınca çilingir çağrıldı. İçerden kilitli kapı çilingir tarafından açıldığında Soylu'nun cansız bedeni yüzü koyun bir şekilde yatağında buldu. Olay hemen polis ekiplerine bildirilirken, apartman dairesine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme polisleri genç kadının dairesinde araştırma yaparken, bir doktor da ölüm sebebi konusunda, ceset üzerinde bir süre inceleme yaptı. Genç kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayı haber alıp Soylu’nun evine koşan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Soylu’nun kuzeni Prof. Dr. Tarık Esen, genç kadının en ufak bir rahatsızlığının olmadığını belirterek, “Bu yaşta nadir de olsa kalp krizi olabileceğini düşünüyorum. Ancak şu anda net bir şey yok. Bizim açımızdan herhangi bir özel, kuşkulu durum yok. Ben profesyonel olmama rağmen o gözle bakmadım" dedi.

Füsun Meriç Soylu kimdir?

1973 yılında İstanbul'da doğan Meriç Soylu, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.Yüksek lisansını Boston Üniversitesi Kitle İletişim Bölümü'nde tamamlayan Meriç Soylu, bir süre Boston Celebrity Series çalıştı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı halkla ilişkiler ve pazarlama bölümünde yönetmen asistanlığı ve Berlin Şimdi / Now Festivali koordinatörlüğünü yaptı. 2005 - 2006 yılları arasında İş Sanat Kültür Merkezi genel yönetmen yardımcılığı görevini yürüten Meriç Soylu, Ekim 2006'da İş Sanat'ın yönetmenliği görevine getirildi. Soylu'nun cenaze töreni önümüzdeki günlerde açıklanacak.